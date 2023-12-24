

دمشق ـ هدى العبود



تلقت «الأنباء» بيانا إعلاميا من المكتب الصحافي الخاص بالفنان سامر كابرو بدمشق بأنه يستعد لطرح أغنية جديدة عبر قناته على «يوتيوب» ووسائل التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، بعنوان «حبيبي الحنون» باللهجة الجزراوية، وهي مأخوذة عن الأغنية الإيرانية «مجنون نابودام»، بعد إعادة توزيعها.



والأغنية من كلمات شمعون جرجس، وألحان محمد هيشماتي، وتوزيع كريست ميكائيليان ميكس، وماسترينغ مروان شلمي استوديو دريمز، وتسجيل صوت ساوند فيليج «ألمانيا».



ويستعد كابرو لإصدار مجموعة أغنيات إنجليزية قديمة بتوزيع جديد، وذلك بالتزامن مع أعياد الميلاد، وشارك أيضا في ريستال ميلادي «عرض موسيقي» في مدينة حمص الخميس الماضي، فيما سيحيي رأس السنة بمجموعة حفلات في أوروبا وهولندا وألمانيا.