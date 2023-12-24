

القاهرة - محمد صلاح



طلب الفنان كريم عبدالعزيز من المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد وشركة إنتاج الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» إعطاءه مهلة حتى يكون جاهزا لتصوير الفيلم، حيث انه مرتبط بتصوير عدد من الأعمال الفنية الفترة الحالية، خاصة أن التصوير في هذا العمل يصيبه بحالة ضغط عصبي من شدة الصراع مع شخصية نايل الخناس (الشيطان أو الجني).



وقطع كريم شوطا كبيرا في تصوير المسلسل الدرامي الجديد «الحشاشين» المقرر عرضه رمضان المقبل، ومن المقرر أن تسافر أسرة العمل إلى جزيرة مالطة لتصوير بعض المشاهد الخارجية هناك، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، كما أن كريم مرتبط بأعمال جديدة أخرى منها فيلم «لعب عيال» والذي تشاركه فيه: منى زكي، من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، وسيعرض في صيف 2024، وفيلم «الفرعون الأخير»، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وسيعرض عام 2026.