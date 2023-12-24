رند سلامة: سورية ولّادة للفنانين والدليل ما سمعناه من عزف فاق التصور



دمشق ـ هدى العبود



أحيا الفنان كنان أدناوي حفلا على مسرح الدراما بدار الأوبرا بدمشق، وتميزت معزوفاته بطابعها الدرامي والاختلاف لأنها كتبت بفترة معينة من حياته الموسيقية، كما قدم بعض من معزوفاته للمرة الأولى.



وقال أدناوي «الأنباء»: العازفون تميزوا بذهنية موسيقية مختلفة لأنهم يتمتعون بمستوى جيد، لكن الجديد في هذه المرة يكمن في نوع المؤلفات فهي خارج إطار العود وتقديمه.



وأضاف: شاركني مع الفرقة المدرس ورئيس قسم البيانو في المعهد العالي للموسيقى أغيد منصور، ولم تكن المشاركة الأولى له، فقد رافقني في العديد من الحفلات، واليوم نعيد بعض المقطوعات الموسيقية التي تم تقديمها سابقا مع إضافات موسيقية جديدة، وإنني أعتبر المشاركة مع محترفين من حيث العزف وأنواع الفنون الموسيقية الأخرى تعيد للجمهور شغفه بالموسيقى.



وتابع: نجاحي اليوم هو الإقبال على حفلاتنا ولهذا النوع تحديدا من المؤلفات الموسيقية المبتكرة، فقد لامست قلوب المستمعين، وأتمنى على الجميع تشجيع المؤلفين الموسيقيين، وأدعو محبي الموسيقى الخروج قليلا عن المألوف والاستماع إلى ما هو جديد دون الخوف منه، فمن غير المعقول أن نبقى نستمع إلى موسيقى تعود لأربعينيات أو خمسينيات القرن الماضي.



أما الموسيقي والعازف رشيد هلال، فقال: كنان أدوناي حالة خاصة لأنه عازف عود من الطراز الأول وصاحب مشروع موسيقي مهم، وحالة تجديد مستمرة فنيا وماهر بالتشكيل الرباعي الوتري، وهذا النوع من الموسيقى غير معروف في الشرق ومعروف فقط في الغرب، والتشكيل الرباعي الوتري يفتح أفقا أكبر للعازف على آلته من حيث أشكال وألوان موسيقية جديدة، وقد كان موفقا في طرح أشياء جديدة أسعدت المستمعين.



والتقت «الأنباء» بالناقدة والإعلامية رند سلامة، فقالت: بعد أن حضرت الأمسية شعرت بأن عازف العود الفنان الكبير عمر النقشبندي لايزال حيا بعد أن استمعت الى العازفين ورقي ما قدموه من عزف محترف وصل مسامعنا في دار الأوبرا، وجميعنا يعلم أن عازفي العود الذين اشتهروا في سورية قلة وكان الراحل عمر النقشبندي شيخهم، واعتمد على البراعة بالعزف، والإبداع في ارتجال التقاسيم، ولمن لا يعرف النقشبندي فانه كان يجيد العزف بالأسلوبين المتعارف عليهما في ضبط أوتار العود، وأعني بهما الأسلوب التركي والأسلوب العربي، وقد سخر الأسلوبين لخدمة عزفه حتى تفوق على غيره، واحتل مكانته بين عازفي العود العرب عن جدارة.



وتابعت: كان يمتلك صوتا جميلا، وكان هاويا لأغاني محمد عبدالوهاب ويؤديها ببراعة متناهية، وقد عرفته دمشق كلها من وراء عزفه القوي، ومن خلال السهرات الخاصة في بيوت أهل الطرب التي كان يغني فيها بمصاحبة عوده أغاني «الهوى والشباب، ويا شراعا، ويا جارة الوادي» وغيرها من أغاني عبدالوهاب، وقد أدخل على قصيدة «يا جارة الوادي» إضافات لحنية وغنائية اعتمدها محمد عبدالوهاب عندما استمع إليها من النقشبندي عام 1932 عند زيارته الأولى لدمشق، وسجلها على أسطوانات.



وأكملت: اليوم نستمع إلى العازف كنان أدناوي وكأن التاريخ يقول لنا «دمشق ولادة في كافة المجالات الفنية والدرامية والسينمائية والمسرحية فلا خوف على سورية رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها»، وخير دليل ما شاهدناه من الازدحام لحضور الحفل والعزف الذي تألقت فيه الفرقة الموسيقية بقيادة العازف المبدع كنان أدناوي.



الجدير بالذكر أن الفرقة الموسيقية المرافقة للعود قدمت مؤلفات للفنان كنان أدوناي بتشكيلات موسيقية متنوعة على شكل رباعي وتري ورباعي قانون وفلوت منفرد، ليأتي بعدها دور العود مع المجموعة بعرض مؤلفات بعناوين مختلفة وهي: «مزاج، رقصة، حكاية حب،، بحر، صولو عود، جو».