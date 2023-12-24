عبرا الأشقاء، الموسيقار يوسف المهنا والمطرب القدير عبدالمحسن المهنا والشاعر ماجد المهنا، عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مسند الإمارة خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية لاستكمال مسيرة العطاء والبناء والتقدم والازدهار للكويت الغالية، داعين المولى القدير أن يحفظ سموه من كل مكروه ويسدد خطاه ويوفقه لرفعة شأن الكويت عاليا، فهو خير خلف لخير سلف لأنه من الشخصيات المتميزة في قيادته الحكيمة باتخاذ القرارات وله العديد من الإنجازات الوطنية في شتى المجالات التي تولاها في السابق، سائلين الله أن يحفظ سمو الأمير مشعل الخير ويبعد عنه كل مكروه، وأن يسدد الله خطاه لرفعة الكويت داخليا وخارجيا.