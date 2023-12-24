تخوض الفنانة صبا مبارك بطولة مسلسل «220 يوم»، والذي يشاركها بطولته النجم كريم فهمي، على أن تتولى شركة «صباح إخوان» للمنتج اللبناني صادق الصباح إنتاجه.



وينطلق تصوير العمل في العاصمة اللبنانية (بيروت)، وسيتم عرضه بحسب موقع «نواعم» ضمن موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، ويتكون من 15 حلقة تعرض في النصف الأول من الشهر الفضيل. وعن سبب تسمية اسم المسلسل بهذا الاسم، أشار مؤلفه محمود زهران، في تصريحات صحافية، إلى أن «220 يوم» يرمز إلى عدد الأيام التي يختزل بها البطل حياته، فيما تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي حول الأسرة وكيفية تولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم، خاصة دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها في ظل التحديات الكثيرة في المجتمع.



جدير بالذكر أن آخر أعمال صبا مبارك، فيلم «أنف وثلاث عيون» الذي جرى عرضه للمرة الأولى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية قبل أيام، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومن بطولة: ظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، دينا الشربيني، وإخراج أمير رمسيس، كما عرض لصبا مؤخرا مسلسل «عنبر 6»، تأليف وإخراج علي العلي، بطولة: مرام علي، آيتن عامر، فاطمة الصفي، نواف الظفيري، جومانا كريم، سلوى محمد علي، وفارس ياغي.