في نقلة نوعية، وقعت شركة فيداغو الكويتية في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا اتفاقية شراكة وتعاون للإنتاج الدرامي الإسلامي والتاريخي والوثائقي مع شركة تيكدن فيلم التركية (منتجة مسلسل قيامة أرطغرل الشهير) كأول وأكبر انطلاقة في هذا المجال بين البلدين.



وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة فيداغو للإنتاج الفني علي النقي، عن امتنانه للجهود الحميدة التي بذلها النائب في مجلس الشعب التركي ورئيس مجموعة تيكدن للأفلام د.كمال تيكدن لإتمام هذا الاتفاق الكبير، مشيدا بتاريخه الوطني النضالي المشرف لخدمة الجمهورية التركية وشعبها الوفي.



وأكد النقي أن الدراما التركية تمثل نموذجا للقوة الناعمة واستطاعت بناء جسور للتواصل بين الشعوب، منوها بأن النجاح المنقطع النظير الذي لاقاه مسلسل مجموعة تيكدن «قيامة أرطغرل» يعد خير مثال على قيمة ما تحمله من مميزات تسمح بمد وتوثيق الروابط بين الثقافات، فضلا عن الاستفادة منها في الترويج للإمكانات السياحية وتوظيفها في السياق الدرامي للعمل.



وكشف النقي عن التحضير لإنتاج أعمال ضخمة للموسم الجديد 2024 تبرز تضحيات وجهود الشخصيات الإسلامية وتعزز وحدة المسلمين وتنقل رسائل سامية عن القيم والأخلاقيات والتسامح والتعايش السلمي لغير المسلمين، وتقدم صورا إيجابية عن الإسلام للعالم أجمع، وتعكس الإرث العظيم الذي تركته لنا حضاراتنا على الشاشات.