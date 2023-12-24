دمشق - هدى العبود



تلقت «الأنباء» بيانا من المكتب الصحافي للفنانة اللبنانية نور صعب تعلن فيه انها على شوك الولادة لطفلها الأول خلال الأيام القليلة المقبل، وقالت نور: استقبل عام 2024 بسعادة مطلقة انا ومولودي الجديد، وسأخوض من خلاله عالم الأمومة للمرة الأولى، وسأبتعد عن الفن بداية لمدة عام كامل وكذلك عن مواقع «السوشيال ميديا».



وأضافت صعب: أعلن لكل من تساءل عن إخفاء حملي مسبقا انني لم أتقصد إخفاءه عن جمهوري ومحبي فني، لكنني قررت أنا وزوجي تأجيل الإعلان عنه لعدة أسباب، منها انه حملي الأول ولم يكن بسهولة، بالإضافة الى انشغالي بمتطلبات عالم الطفولة وتجهيز المنزل لاستقباله، كذلك الظروف المأساوية التي تمر بها لبنان وغزة، كل ذلك حال دون الإفصاح عن الخبر، كما ان فترة الحمل أتت صعبة جدا، ولم أستطع خلالها ممارسة مهنتي مع أن التمثيل هو شغفي في الحياة، فاضطررت الى الابتعاد عن الفن، رغم انني تلقيت هذا العام عروضا كثيرة لمسلسلات في لبنان وسورية والأردن ومصر، لكن مجرد التفكير في أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علي وعلى عائلتي بهذه النعمة أشعر بقوة وسعادة داخلية ما يعزيني بابتعادي عن عملي، وأعد الجمهور بأني سأعود الى الشاشة بأقرب وقت ممكن.



وأضافت: حبا بجمهوري فإنني أعلن أنني حامل بطفلة واخترت انا وزوجي اسما لها هو«سكاي»، مبينة ان اختيار الاسم أتى قبل حملها بمدة انطلاقا من إعجابهما به عندما سمعاه مصادفة، مشيرة إلى ان ولادتها تتزامن مع عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية بين 20 و25 الجاري وهو الشهر المفضل لها ولزوجها على حد تعبيرها.



يذكر ان الفنانة نور صعب سبق أن أعلنت عن زواجها من رجل أعمال خارج الوسط الفني عام 2022، وتطرقت للحديث عن تجربتها، مبينة ان الزواج عندما يأتي بعد قصة حب حقيقية تكون العلاقة أقوى وأمتن، وقالت: تجربتي كانت جميلة جدا ولاتزال، لكن كأي زوجين من الطبيعي أن تعترض علاقتنا بعض المشاكل، ولكن سرعان ما نتخطاها بسبب الحب الحقيقي الذي يربطنا.