أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على تباين في جلسة الجمعة قبل عطلة طويلة لنهاية الأسبوع وعيد الميلاد وبعد أن استوعب المستثمرون بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع وعززت الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في العام الجديد.



وهدأت المؤشرات الثلاثة في تداولات ما بعد الظهيرة، بعد ارتفاعها في البداية على خلفية البيانات التي أظهرت أن التضخم يتراجع ويقترب من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.



وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2017، أما بالنسبة للمؤشرين ناسداك وداو جونز، فهذه هي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية المتتالية منذ بداية عام 2019.



وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.41 نقطة أو 0.18% إلى 4755.16 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 28.96 نقطة أو 0.19% إلى 14992.82 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 13.54 نقطة أو 0.04% إلى 37395.09 نقطة عند الإغلاق.