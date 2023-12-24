كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن استقطاب الإمارة نحو 13.9 مليون زائر دولي في الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، مقارنة بـ 11.4 مليون زائر دولي، استقبلتهم المدينة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%.



وترتفع الأرقام المسجلة خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي بنسبة 3% عن مستويات نفس الفترة من العام 2019 قبل جائحة «كوفيد-19»، والتي سجلت 13.5 مليون زائر.



وذكرت مؤسسة أس.تي.آر، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، في تقريرها المحدث لرصد توجهات أداء الفنادق حول العالم أن دبي حلت بالمركز الرابع عالميا من حيث نسبة الإشغال، بعد وجهات عالمية أخرى مثل نيويورك ولندن، وجاءت دبي وبفارق ضئيل لم يتجاوز 0.01% عن باريس التي حلت في المركز الثالث.



وسجل قطاع الفنادق في دبي نهاية أكتوبر الماضي نموا بأكثر من 149 ألف غرفة في 818 منشأة فندقية، بالمقارنة مع نحو 122.1 ألف غرفة في 724 منشأة فندقية خلال الفترة ذاتها من عام 2019.