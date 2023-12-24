أسامة دياب



قال السفير الهندي لدى البلاد د.آدرش سويكا: بالنيابة عن السفارة الهندية والجالية الهندية في الكويت، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم ومسند الامارة .



وأضاف سويكا: كانت الهند قيادة وشعبا قد نقلت في وقت سابق اصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ومن المتوقع أن تخطو الكويت في ظل قيادة سموه الحكيمة خطوات سريعة نحو مزيد من التقدم والازدهار. وتابع السفير الهندي: تحت رعاية صاحب السمو الأمير ستستمر العلاقات الثنائية بين الهند والكويت في تحقيق آفاق جديدة، وتتطلع الجالية الهندية الكبيرة في الكويت إلى استمرار إحسان سموه . وختم سويكا: أتمنى لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة والسعادة.