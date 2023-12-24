ليلى الشافعي



نيابة عن العاملين في الهيئة العامة لشؤون القُصر، رفع المدير العام للهيئة م.حمد البرجس خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرا للكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في حمل مسؤولية تحقيق المزيد من التطور والنماء للكويت وشعبها العزيز وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.



وأعرب البرجس عن تمنياته لصاحب السمو الأمير بالنجاح في مواصلة مسيرة الخير والعطاء والأمن والاستقرار عبر مواجهة التحديات واستثمار الفرص بالتمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز المواطنة، وقيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنفيذ الاستحقاقات الوطنية لمصلحة الوطن والمواطنين.



وأكد أهمية ما جاء في الخطاب السامي من تأكيدات على مبادئ ومفاهيم تحدد معالم الطريق في الفترة المقبلة على المستويين الداخلي والخارجي وبما يسهم في زيادة فعالية برامج وخطط التنمية الشاملة الداخلية ويواصل تعزيز مكانة الكويت الإقليمية والدولية.



ونقل عن قيادات الهيئة والمشمولين برعايتها خالص تمنياتهم لصاحب السمو الأمير بالتوفيق والسداد وثقتهم في مواصلة دعمه وتوجيهاته السامية لقيادات جميع الجهات ذات الصلة بالقصر برعايتهم وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة المعنوية والمادية.