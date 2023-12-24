قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الطيران في مطار الكويت الدولي قد عادت إلى طبيعتها بعد تعرض بعض الرحلات القادمة والمغادرة في وقت سابق إلى تأخير عن موعدها نتيجة إغلاق مدرج المطار «لفترة محدودة» للتعامل مع تجمع للطيور على مقربة من المدرج.



وأفاد المتحدث باسم «الطيران المدني» عبدالله الراجحي لـ «كونا» بأن بعض الرحلات المغادرة من مطار الكويت والقادمة إليه قد تعرضت في وقت سابق أمس إلى تأخير عن موعدها بسبب تجمع لبعض الطيور على مقربة من مدرج المطار الذي تم إغلاقه لفترة محدودة لاتخاذ كل إجراءات السلامة ذات الصلة.



وأضاف الراجحي، الذي يشغل أيضا منصب مدير إدارة النقل الجوي في «الطيران المدني»، أن الأجهزة المعنية في الإدارة قد اتخذت كل إجراءات السلامة الجوية العالمية المعتمدة للتعامل مع تجمع الطيور حفاظا على المسافرين والطائرات والحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تتعرض لها الطائرة أو محركاتها عند الإقلاع أو الهبوط.



وأكد إعادة «فتح المدرج بعد التأكد من سلامة كل الإجراءات الاحترازية».