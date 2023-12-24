برنامج Tiny Tap هو أداة تعليمية قائمة على التكنولوجيا تقدم إمكانات فريدة لجعل التعليم أكثر متعة واستقرارا، ويغطي مجموعة متنوعة من المواد التعليمية لكل الفئات العمرية والمراحل التعليمية، ويوفر الدعم للغتين العربية والإنجليزية، وواحدة من جوانبها الرئيسية التي تجعله فريدا من نوعه هي تعزيزها للتعلم التفاعلي عبر خلق جو تعليمي ممتع ومحفز.



وبالإضافة إلى ذلك، يضيف بعده التفاعلي لتعاون وتنافس الطلاب ويساعدهم على استيعاب واستعادة المعلومات بشكل أسرع، وتتميز Tiny Tap بواجهة بسيطة يمكن من خلالها المعلم من إنشاء مواد تعليمية تفاعلية تناسب احتياجات الفصل. يتيح للمعلم تصميم كتب تفاعلية مع الرسوم والصوتيات، ويتيح للطلاب الحصول على ردود فورية في شكل نقاط لكل إجابة صحيحة، ما يعزز الفهم والتقاط المعلومات وأعلاه كل شيء.



وتعتبر Tiny Tap صديقة للبيئة، حيث إنها لا تعتمد على الأوراق، بل تستخدم أجهزة رقمية مثل الهواتف المحمولة المتواجدة في يدي الجميع في العصر الحديث.



في النهاية، يسهم Tiny Tap في تعزيز التركيز الطلابي، خفض التكاليف للمعلم، ويعد مواده التعليمية بشكل مبتكر مع مراعاة البيئة.



الطالبة: سميرة فهد الضويحي



كلية التربية - جامعة الكويت