إن مفهوم حقوق المرأة يشمل جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية التي تمتلكها المرأة بشكل واحد مساواة مع الرجل، وفقا للدستور الكويتي، ولكن في التطبيق العملي هناك كثير من العقبات والمشاكل التي تواجهها النساء كالتفرقة العنصرية الموجهة ضد المرأة في الحياة الدراسية وذلك بإلزامها بوجود مرافق لها، وكذلك حياتها العملية، توجد تفرقة بعدم تقدير المرأة في جميع أنحاء العالم أو أن يتم حرمانها من التعليم.



كما ظهرت هذه التفرقة العنصرية بشكل واضح فيما يتعلق بإعطاء ترخيص استخدام السلاح للرجل دون المرأة، كما ظهرت في الآونة الأخيرة هذه الحالة لتوضح أن هناك تفرقة في التعامل بين الرجال والمرأة في التشريعات القانونية، حيث ظهر تشريع ترخيص السلاح فقط للذكور دون الإناث، وهذا يعتبر خرقا لحقوق الإنسان وهدرا لمعنى المساواة، لأن المرأة تحتاج إلى الحماية كما يحتاج اليها الرجل، وفي ذلك تناقض وعدم تناسق مع روح الدستور.



الطالبة: غالية زيد خليف



كلية الدراسات التجارية - تخصص القانون