بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العاديةغدا الاثنين المقبل، برئاسة عبدالله المحري، مشروع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.



ويتضمن جدول الأعمال:



- الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2021-2022.



- الردود الجديدة على أسئلة الأعضاء والتي تشمل:



* الرد على السؤال المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن المشاريع المستقبلية والحيوية المهمة: (مشروع تطوير خليج الصليبخات، مشروع واجهة الجهراء، مشروع منطقة الخويسات السياحية (مبادرة مشروع كاظمة)).



الردود المؤجلة على أسئلة الأعضاء من جلسة رقم 10/2023د2 بتاريخ 11/12/2023



الرد على السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص وترخيص مواقع التشوين.



مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2024-2025. طلب تخصيص وتثبيت موقع بناء محطة تحويل ثانوية بمساحة 12.5م × 16.5م في منطقة الجابرية بالقطعة رقم 12.