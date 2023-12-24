نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد في الحرس الثوري قوله امس إن البحر المتوسط ​​قد يغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.



ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله «سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى».



واضاف «بالأمس صار الخليج ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون في البحر الأحمر».



جاء ذلك غداة تأكيد البيت الأبيض أن إيران «متورطة بشكل كبير» في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.