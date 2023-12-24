هادي العنزي



رفع منتخبنا الوطني لكرة السلة جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية الـ 25 لكرة السلة، والمزمعة إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 الجاري حتى 3 يناير المقبل، بالفوز في مباراتين وديتين على ناديي هليوبوليس 80-78، والشرقية للدخان 83-76 تواليا، وذلك في معسكره التدريبي المقام حاليا في القاهرة.



واختتم «أزرق السلة» مبارياته الودية بلقاء جمعه مساء أمس مع نظيره المنتخب الليبي، وذلك قبل أولى مبارياته في البطولة، والتي تجمعه مع المنتخب التونسي مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، التي تضم أيضا بجانب منتخبات مصر مستضيف البطولة كلا من: الإمارات، المغرب، وتونس، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات الجزائر، ليبيا، الصومال، وموريتانيا، كما سيشهد اليوم الأول للبطولة مواجهتين، تجمع الأولى بين الجزائر والصومال (المجموعة الأولى)، فيما تجمع الثانية بين مصر والإمارات، ويسبقها حفل الافتتاح.



وبحسب نظام البطولة، فإن المنتخبين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان إلى الدور قبل النهائي، على أن يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام 3 ديسمبر المقبل على مجمع الصالات المغطاة بالقاهرة.