المشروع ينفذ وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة ونقل الملكية للدولة

«المواصلات» تبرم عقداً مع الشركة لـ 50 عاماً بينها 5 سنوات للتصميم والتمويل والبناء

الشركة ستتولى تحديث شبكة الألياف الضوئية في المناطق المغطاة ونشرها في غير المغطاة

5 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية مدة زمنية محددة لتغطية 90% من المنازل والشركات



علي إبراهيم



«خصخصة» خطوط الهواتف الأرضية «ركب السكة» عبر بوابة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ سيتم استقطاب مستثمرين أو تحالف شركات محلية وعالمية متخصصة لإنشاء شركة مساهمة عامة تختص بتشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد.



وفي هذا الصدد، ستعلن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة المواصلات، اليوم في الجرية الرسمية عن دعوة جميع الشركات وتحالفات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، باستثناء الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات او الشركات التابعة لها، لتقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.



ويستهدف مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير شبكات الاتصالات الثابتة لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة ونقل ملكية شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت، وعلى هذا النحو ستقوم شركة المشروع بتشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد.



وسيكون لشركة المشروع الحق في استخدام والاستفادة من خدمات البنية التحتية النشطة مثل (XPON وNGN) وغير النشطة مثل (القنوات والمقاسم والألياف الداكنة) وذلك خلال مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص البالغة 50 عاما والتي سيتم ابرامها بين شركة المشروع ووزارة المواصلات فيما يتعلق بالمشروع، وستقوم شركة المشروع بتحديث وتحسين شبكة الألياف الضوئية في المناطق المغطاة ونشر شبكة الألياف الضوئية في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد في غضون 5 سنوات من تاريخ اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغطية 90% من المنازل والشركات.



وحددت وزارة المواصلات 5 أهداف واضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستؤدي الى تحسينات في شبكة الاتصالات الثابتة مقارنة بالوضع الراهن وذلك لتحقيق ما يلي:



1- السرعة: يجب ان تدعم الشبكة سرعات قياسية تتجاوز 10 غيغابايت في الثانية في ظل ادارة شركة المشروع.



2- التغطية: يجب على شركة المشروع نشر شبكة الألياف الضوئية لتغطية 90% من المنازل والشركات في غضون خمس سنوات من تاريخ انشائها.



3- الخدمة: يجب على شركة المشروع تقديم عروض تجارية وخدمات عملاء مطورة مما يتيح لمزودي خدمات الانترنت ISPs زيادة معدل انتشار النطاق العريض.



4- التوظيف: يجب على شركة المشروع توفير فرص عمل وتقديم الدورات التدريبية للكويتيين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



5- كفاءة التكلفة: يجب على شركة المشروع خفض التكاليف التشغيلية لوزارة المواصلات.



وتشمل فوائد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص استقطاب الخبرات والمهارات العالمية في مجال الاتصالات من القطاع الخاص اللازمة للنهوض بمشروع بهذا الحجم والأهمية، واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، وبذل الجهود لتحديد المخاطر وإدارتها، وتحقيق ضمانات طويلة المدى لموازنة الحكومة.



ولجهة الإطار التعاقدي حددت الدعوة النموذج العام، إذ سيتم تنفيذ المشروع وفقا لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة ونقل الملكية للدولة في اطار احكام القانون رقم 116 لسنة 2014، وستقوم وزارة المواصلات بإبرام عقد الشراكة مع شركة المشروع لمدة 50 عاما متضمنة مدة لا تزيد على 5 سنوات لأعمال التصميم والتمويل والبناء، وسيتم تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خلالها المستثمر الفائز بالاكتتاب بنسبة تتراوح بين 26 و44% من الاسهم.



وحدد الإطار أنه في حال تحالف الشركات يجب ان يكتتب العضو القائد لتحالف الشركات طوال الفترة المنصوص عليها في طلب العروض بنسبة لا تقل عن 35% من اسهم التحالف، بالإضافة لذلك يجب ان يبدي العضو القائد ادارته الواضحة، كما يجب ان يعين من قبل اعضاء التحالف الآخرين لتمثيل التحالف والتصرف بالنيابة عنه، ويجب ان يكتتب اعضاء التحالف الآخرون (أي باستثناء العضو القائد) بنسبة لا تقل عن 15% من اسهم التحالف طوال الفترة المنصوص عليها في طلب العروض.



الخبرات الفنية



حددت الدعوة الخبرات المطلوبة بأنه سيتم تأهيل الشركات وتحالفات الشركات المتقدمة مسبقا وفق الخبرات الفنية وحالة المكانة المالية والسوقية وملف الشركة وتحالف الشركات المفصلة في مستند طلب التأهيل RFQ حسب م الحالة المالية والسوقية وملف الشركة.



تطلبات المشروع، وتشمل الخبرات الرئيسية المطلوبة الخبرات الفنية في ادارة بناء وتوسعة وتشغيل وتسويق شبكة GPON العامة وخدمات Backhaul Connectivity والمقاسم Co-location في السنوات العشر الماضية، وخبرة في الترحيل من الشبكات الثابتة القديمة خلال السنوات العشر الماضية، وخبرة في توفير المتطلبات اللازمة من رأس المال البشري الخاصة بشبكة GPON العامة وخدمات Backhaul Connectivity والمقاسم Co-location.



الحالة المالية والسوقية وملف الشركة



حددت الدعوة شروطا تتعلق بالحالة المالية والسوقية وملف الشركة، والتي تتضمن ضرورة توافر القوة المالية اللازمة لتولي ادارة مشروع طويل الأجل من هذا النوع، وسجل حافل بالاستثمار في مشاريع ذات نطاق مماثل خلال السنوات العشر الماضية، والتواجد الدولي/ الإقليمي، وخبرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع العام، وخبرة في إدارة المشاريع وإدارة المخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.