يعقوب العوضي



تواصلت استعدادات منتخبنا الوطني لكرة اليد في معسكره الخارجي في سلوفينيا تحضيرا لمنافسات بطولة آسيا التي ستقام في البحرين 11 يناير المقبل (تصفيات كأس العالم 2025)، حيث قسم الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي التدريبات على فترتين صباحية ومسائية مع تخصيص تدريبات منفردة لحراس المرمى، حيث شهدت التدريبات الصباحية العمل على الجانب البدني، فيما كان الجانب الفني من نصيب الفترة المسائية.



وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، أن الجميع يعمل على قدم وساق في سبيل إعداد المنتخب بالصورة المطلوبة للمنافسات المرتقبة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يضع النقاط على الحروف وتحديدا خلال المباريات الودية، حيث يستعرض مع اللاعبين بعض الأخطاء في الشقين الدفاعي والهجومي بغرض معالجتها.



وتابع قائلا: «لدينا لاعبون موهوبون وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفرص التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2025 متاحة رغم صعوبتها، وكجهاز إداري نملك ثقة كبيرة باللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة الاتحاد لتحقيق هدفنا المنشود بإعادة اليد الكويتية إلى خارطة القارة الصفراء وتسجيل إنجازات جديدة».