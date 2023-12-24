يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة، فيلتقي في الـ 5:15 مساء القادسية (19 نقطة) مع الصليبخات (3 نقاط) على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، فيما يتواجه على نفس الصالة في الـ 7:15 مساء كل من الشباب (9 نقاط) مع الساحل (بلا رصيد).



ويبحث القادسية في اللقاء الأول عن مطاردة متصدر الترتيب العام الكويت، والذي يحمل برصيده 22 نقطة قبل بداية الجولة الحالية والتي التقى فيها «الابيض» بالتضامن في ساعة متأخرة من مساء امس، وفي حال تعثره وفوز «الأصفر» ستتساوى النقاط إلا أن فارق الأشواط ونقاط الأشواط ستكون له كلمة الفصل مع نهاية القسم الأول من البطولة اليوم، أما في حال فوز الكويت فإنه سيواصل الصدارة منفردا.