مبارك الخالدي



أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرارات الوزارية من (56-78) لسنة 2023 بشأن إلغاء إشهار 24 ناديا، وذلك لافتقارها إلى الشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2017 وأيلولة جميع ممتلكات تلك الأندية إلى الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2023-2024.

والأندية التي تم إلغاء أشهارها هي: نادي انسباير الكويتي للسيارات والدراجات الهوائية، النادي الكويتي للدراجات الهوائية، نادي الوفرة لألعاب الرياضية والفروسية، نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية، نادي الرياضات البحرية، النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية، النادي الكويتي للخماسي الحديث، النادي الكويتي الرياضي لسباق السيارات الكلاسيكية، نادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية، نادي الكوت لرياضيات الفروسية، النادي الكويتي للتراياثلون، النادي الكويتي للرياضات الجوية، نادي رايدرز للألعاب الرياضية والفروسية، نادي صبحان للألعاب الرياضية والفروسية، نادي فروسية فرسان جليب الشيوخ للفروسية، النادي الكويتي العالمي لرياضة المحركات، النادي الكويتي للغوص والإنقاذ، نادي نبض لرياضات الفروسية، نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية، نادي البادل الكويتي، النادي الكويتي للريشة، نادي الكويت الدولي للفروسية، نادي ضاحية عبدالله المبارك لرياضات الفروسية والنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية.



وقد اتخذت الهيئة العامة للرياضة إجراءاتها بشأن إلغاء الاعتمادات المالية الخاصة بتلك الأندية وتحويل ممتلكاتها إلى الهيئة.