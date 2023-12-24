مبارك الخالدي



حقق الصليبخات انتصاره الأول في دوري زين للدرجة الأولى والذي جاء على حساب برقان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الساحل ضمن منافسات الجولة العاشرة امس الاول. تقدم برقان بهدف مالك سيسيه في الدقيقة (36)، إلا أن الرد جاء سريعا للصليبخات مع نهاية الشوط الأول عن طريق بدر مناحي (45)، وقبل نهاية الشوط الثاني تمكن محمد سولولمبا من تسجيل هدف التقدم للفريق الفائز من علامة الجزاء (87). ويتساوى التضامن مع اليرموك في المقدمة برصيد 13 نقطة، ومن خلفهما يأتي الساحل ثالثا بـ 10 نقاط ثم برقان رابعا بـ 6 نقاط وأخيرا الصليبخات بـ 4 نقاط.