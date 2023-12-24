قال رئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد الكويتي فهيد العجمي ان الاتحاد اختار أمين سر نادي الألعاب الشتوية الكويتي مشعل فليطح لتولي منصب أمين عام الاتحاد لأربع سنوات مقبلة، كما تم أيضا اعتماد أعضاء لجان الاتحاد المختلفة.

وأضاف العجمي، في بيان صحافي للاتحاد الذي يتخذ من الكويت مقرا له امس، أن هذه القرارات تم إقرارها بالاجتماع التأسيسي الذي عقد في المغرب أخيرا، مبينا أن الاتحاد بصدد اتفاق نهائي على أجندة للبطولات العربية على مستوى المنتخبات والأندية بهدف تطوير اللاعبين واللاعبات العرب وإعدادهم للبطولات الدولية والقارية المقبلة.

وذكر أن الاتحاد يعمل على ضم لعبة الهوكي على الجليد ضمن برنامج دورة الألعاب الرياضية العربية كونها لعبة أولمبية شتوية، ما يسهم بدعم منتسبيها، وذلك على غرار ضمها لدورة الألعاب الرياضية الخليجية بالنسخة الأخيرة.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد مشعل فليطح وفق البيان، ان تأسيس الاتحاد يعتبر خطوة مهمة لتطوير اللعبة في الدول العربية، موضحا ان الاتحاد سيولي عناصر اللعبة لاسيما اللاعبين والمدربين والحكام اهتماما كبيرا.