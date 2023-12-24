قررت الحكومة اليابانية رفع الحظر جزئيا على خدمات السائق الخاص في اليابان اعتبارا من أبريل المقبل، بسبب تنامي مشكلة نقص الموظفين في شركات سيارات الأجرة، لاسيما بسبب الشيخوخة السكانية المتسارعة.



وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أنه «في مواجهة مشاكل النقل الخطيرة التي تشهدها البلاد بصورة متزايدة، سيتم إطلاق خدمة جديدة باستخدام السيارات الخاصة والسائقين في أبريل المقبل».



وانخفض عدد سائقي سيارات الأجرة في اليابان بنسبة 20% بين عامي 2019 و2023، بحسب اتحاد القطاع، وقد ترك كثر منهم المهنة عند اعتماد القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. كما أن متوسط أعمارهم مرتفع بشكل خاص، إذ يبلغ أكثر من 58 عاما.



وبشكل ملموس، وفقا للخطة الحكومية الجديدة، سيتمكن سائقو القطاع الخاص من تقديم خدماتهم بمركباتهم الخاصة، ولكن فقط في المناطق والأوقات التي تندر فيها سيارات الأجرة، وبشرط أن يكونوا تحت إشراف شركة سيارات الأجرة، لأسباب قانونية.

ولطالما عارضت شركات سيارات الأجرة في اليابان دخول خدمات السائق الخاص المنافسة، بحجة المخاطر الأمنية. كما أدت مسائل التأمين والمسؤولية المدنية في حالة وقوع حادث إلى تأخير الإصلاحات.