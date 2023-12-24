عادت مركبة الشحن الفضائية «دراغون» التابعة لشركة (سبيس أكس) المعنية بمهمة خدمات إعادة الإمداد إلى الأرض، وعلى متنها عينات أبحاث علمية وأجهزة.



وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن المركبة انفصلت عن محطة الفضاء الدولية، وعقب نحو 20 ساعة من التحليق، قامت المركبة بعملية الهبوط بمساعدة مظلة قبالة ساحل ولاية فلوريدا الأميركية.



وأضافت «ناسا» أن المركبة «دراغون» قد أعادت إلى الأرض أكثر من 4300 رطل (1950 كيلوغراما) من الإمدادات والتجارب العلمية المصممة للاستفادة من بيئة الجاذبية الصغرى للمحطة الفضائية.



وأطلقت «دراغون» في 9 نوفمبر الماضي على متن صاروخ فالكون 9 لشركة سبيس أكس من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ«ناسا» في فلوريدا.



ووصلت المركبة إلى محطة الفضاء الدولية في اليوم الحادي عشر من الشهر ذاته.