عبدالله السميط: نجاح الإصدار يعد شهادة على ثقة المستثمرين العالية بقدرات «الأهلي»

حسين شحرور: الإصدار يعزز إستراتيجية نمو «ABK Capital» ويدعم أهداف البنك

فيصل صرخوه: الصفقة تعكس الثقة الكبيرة بالآفاق الاقتصادية للكويت والقطاع المصرفي

علي خليل: نجاح الصفقة انعكاس للسمعة الممتازة للبنك والخبرة المهنية لمديري الاكتتاب



نجح البنك الأهلي الكويتي في إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لكفاية رأس المال بقيمة 50 مليون دينار كويتي تستحق بعد 10 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإصدار إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي ومساعدته على المضي قدما والاستفادة من الوضع القوي للاقتصاد الكويتي.



وقد حظي الإصدار الذي شاركت في إدارته كل من شركة «ABK Capital» و«كامكو إنفست» وشركة المركز المالي الكويتي (المركز) بإقبال استثنائي تجاوز الاكتتاب فيه 2.2 مرة، وتظهر المشاركة الكبيرة الجودة العالية التي يتمتع بها الإصدار، والسمعة المميزة للبنك الأهلي الكويتي والإدارة الفعالة للإصدار من قبل مديري الإصدار المشتركين.



وتتوزع السندات على شريحتين، شريحة ذات سعر فائدة ثابت، وشريحة ذات سعر فائدة متغير تبلغ قيمة كل منهما 25 مليون دينار، وتقدم الشريحة الثابتة سعر فائدة يبلغ 6.25% سنويا، في حين تبلغ فائدة الشريحة المتغيرة 2.25% فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي.



وقد منحت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، السندات التي تم إصدارها تصنيف (BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك الأهلي الكويتي على صعيد جودة الأصول، ونسبة التغطية القوية، والرسملة الجيدة، والسيولة الكافية، والتمويل المدعوم بقاعدة مستقرة من ودائع العملاء.



قدرات عالية



وتعليقا على نجاح الإصدار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط: «يعد هذا الإنجاز بمنزلة شهادة على ثقة المستثمرين العالية بقدرات البنك الأهلي الكويتي، والتزامنا بالنمو المستدام والابتكار، ويسلط الضوء في الوقت نفسه على مواصلة حفاظنا على قاعدة رأسمالية قوية وتعزيز مبادراتنا الإستراتيجية، ونحن نقدر عاليا الإقبال الكبير الذي شهدناه خلال العملية، ونتطلع للاستفادة من هذه الزيادة لدفع نمونا والمساهمة في تطوير المشهد المالي الديناميكي في الكويت».



وأعرب السميط عن امتنانه لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومديري الإصدار المشتركين وهي شركات ABK Capital وكامكو إنفست والمركز المالي الكويتي «المركز» على دورها الفعال في إغلاق هذه العملية بنجاح.



نجاح باهر



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة د.حسين شحرور: «ABK Capital سعداء بالنجاح الباهر الذي حققه إصدار السندات المساندة ضمن الشريحة الثانية من كفاية رأس المال للبنك الاهلي الكويتي، ما يعكس ثقة السوق في الأداء الثابت الذي يتمتع به البنك، ولا شك في أن هذا الإنجاز سيعزز إستراتيجية النمو لدى الشركة ويدعم أهداف البنك».



وأكد شحرور سعي شركة ABK Capital إلى تعزيز وجودها كشركة استثمارية رائدة في الكويت، وإثراء تجربة عملائها الاستثمارية، وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، وذلك من خلال عقد شراكات عالمية وتقديم حلول استثمارية مبتكرة.



ثقة في القطاع المصرفي



وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست فيصل صرخوه: «نفخر بمشاركتنا في صفقتي البنك الأهلي الكويتي هذا العام وهما الاكتتاب بزيادة رأس المال الذي تم تجاوز الاكتتاب فيه 3.31 مرات المبلغ المطلوب خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب إصدار السندات المساندة هذا».



وأضاف: «يعكس نجاح هذه العمليات متانة البنك الأهلي الكويتي، والثقة في الآفاق الاقتصادية للكويت والقطاع المصرفي فيها.

إن الدور الذي نلعبه كشركة استثمارية في إدارة مثل هذه الصفقات بكفاءة عالية يعتبر أمرا حيويا لنمو أسواق رأس المال في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نعرب عن امتناننا للعمل الدؤوب الذي بذله فريق أسواق رأسمال الدين في كامكو إنفست في هذه الصفقة، إلى جانب التعاون البناء والاحترافي من قبل مديري الاكتتاب المشتركين».



اهتمام كبير



من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي (المركز) علي خليل: «مع استكمالنا لهذا الإصدار، يسعدنا أن الصفقة قد حظيت باهتمام كبير من المستثمرين مدفوعة بالسمعة الممتازة التي يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي والخبرة المهنية «للمركز» ولمديري الاكتتاب المشتركين.

ونقدر في «المركز» علاقتنا المتينة مع البنك الأهلي الكويتي، ونسعى إلى الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها من خلال التعاون المستمر فيما بيننا».

وأضاف: لقد ساعد «المركز» عددا من الشركات المحلية من مختلف القطاعات في إصدار السندات والصكوك للحصول على التمويل المطلوب لدعم أعمالها، والتي قام بها فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية من الاختصاصيين ذوي الخبرة الواسعة، وقدرات التنفيذ الفني المتميزة، والتي تمكننا من الاستمرار في خدمة احتياجات العملاء والمستثمرين في سوق المال الكويتي.