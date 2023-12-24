أعلن بنك الكويت الوطني، ضمن تحالف يضم 4 بنوك، عن توقيع اتفاقية مع شركة شمول القابضة لتمويل المرحلة الأولى من مشروع «الأفنيوز- الخبر» بقيمة 4.35 مليارات ريال سعودي، والتي تتضمن المركز التجاري وبرجا متعدد الاستخدامات، حيث ضم تحالف البنوك المشاركة في التمويل كلا من البنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول (المعروف سابقا بساب) وبنك الرياض، بالإضافة إلى صندوق التنمية السياحي.



وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ورئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة محمد الشايع، ورئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض محمد أبو النجا، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس الإقليمي للشركات الدولية للبنك السعودي الأول محمد المحسن.‬‬



كما حضر المراسم من البنك نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، ونائب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية سليمان الفليج.



ويعد مشروع «الأفنيوز- الخبر» الواقع في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان في قلب مدينة الخبر، أحد أكبر وأضخم المشاريع الريادية في المنطقة الشرقية التي ستحدث تغيرا لمفهوم التسوق والترفيه، وتعزز من قطاع السياحة في المنطقة وترتقي بخدماتها.



وتبلغ مساحة «الأفنيوز- الخبر» الإجمالية القابلة للتأجير 170 ألف متر مربع. ويضم 8 مناطق تسوق و10 صالات سينما ومساحات خاصة للترفيه، بالإضافة إلى برجين، حيث يضم البرج الأول فندقا، ويضم البرج الثاني فندقا، وقاعات مؤتمرات، بالإضافة الى مساحات مكتبية، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 6 آلاف مركبة.



وكانت شركة شمول القابضة قد أعلنت قبل فترة قريبة عن المقاول الرئيسي للمرحلة الأولى من المشروع، وهما شركتا الكفاح للمقاولات والأحمدية للمقاولات بقيمة عقد إجمالية بلغت 3.660 مليارات ريال سعودي.



وقد تم تأسيس شركة شمول القابضة في عام 2014 من خلال شراكة سعودية- كويتية بين 3 شركات عملاقة وهي شركة المباني ومجموعة الفوزان ومجموعة الشايع، وتستند هذه الشراكة إلى الخبرة الواسعة للشركاء في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.



جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه الريادي كونه البنك الرئيسي لتمويل الصفقات والمشروعات الكبرى في الكويت والمنطقة، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.



كما يواصل اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استنادا إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد من حيث كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.