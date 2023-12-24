حرصاً منها على المشاركة الفعالة في كبرى الفعاليات التقنية والتسويقية المميزة، تشارك زين في معرض MAX TECH التكنولوجي عبر جناحها الخاص، والذي تقدم من خلاله لعملائها ولزوار المعرض حزمة واسعة من أحدث الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية والعروض التنافسية يوميا في قاعة 6 بأرض المعارض الدولية في مشرف حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر.



وتأتي مشاركة زين في هذا الحدث التقني البارز لتعكس اهتمامها بالتواجد الفعال في أكبر الفعاليات والمهرجانـــات التقنيـــة والتسويقية على مستوى البلاد، والتي تقدم فرصة رائعة للشركات والهيئات من القطاعين العام والخاص للتواصل مع العملاء عن قرب، وتقديم الخدمات والمنتجات والعروض الحصرية لهم تحت سقف واحد.



وعبر جناحها الخاص في معرض MAX TECH، تقدم زين حزمة واسعة من المنتجات الذكية والحلول والتطبيقات الرقمية في مختلف المجالات، مثل الهواتف والأجهزة الذكية وإكسسواراتها، وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر المتطورة وكل ما يتعلق بها، وخدمات المنزل الذكي وأجهزة إنترنت الأشياء، هذا بالإضافة إلى أحدث عروضها التنافسية والحملات التسويقية لعملاء الدفع الآجل والمسبق.



ويستضيف المعرض عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، لتقدم أحدث خدماتها ومنتجاتها للزوار، مثل الاتصالات والإنترنت، والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وإكسسواراتها، وتقنيات الألعاب الإلكترونية، وكاميرات التصوير ومعداتها.



كما يشمل المعرض حلول المنازل الذكية وإنترنت الأشياء، وتقنيات الترفيه المنزلي، وبوابات الدفع الإلكتروني، وتطبيقات الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، وحلول المتاجر الإلكترونيــة، والشبكات والبنية التحتية، والتقنيات القابلة للارتداء، وأنظمة المراقبــــة والصوتيــات، وتقنيات الواقع الافتراضي، هذا بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لاستعراض تجاربها في التحول الرقمي.



كما يستقطب المعرض هواة الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم عدد من البطولات والمنافسات المميزة للرياضات الإلكترونية، وذلك في ست من أكبر الألعاب الإلكترونية، ويقدم جوائز نقدية قيمة للفائزين.