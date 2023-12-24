ناصر العنزي - يحيى حميدان



قهر القادسية «الظروف الصعبة» وتمكن من التغلب على الجهراء 2-1 مساء أمس على ستاد محمد الحمد في افتتاح الجولة الحادية عشرة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم. وارتقى «الأصفر» لصدارة الترتيب مؤقتا بعدما أصبح رصيده 25 نقطة، ليتقدم بفارق نقطتين عن العربي والكويت، فيما تجمد رصيد الفريق الجهراوي عند نقطتين في المركز العاشر والأخير.



لم يكن القادسية مثاليا في الشوط الأول، رغم تقدمه بهدف سجله بدر المطوع بعد تمريرة رائعة من مبارك الفنيني (12)، وذلك لارتكاب لاعبيه الكثير من الأخطاء في الرقابة والتمرير، وتعقدت ظروفه بعد طرد ظهير الفريق الأيسر عزيز نصاري في الدقيقة (30)، إلا أن «الجهراويين» عجزوا عن هز الشباك رغم محاولات القطري عبدالكريم حسن والبرازيلي رودريغو يوري.



وفي الشوط الثاني زادت مشاكل القادسية بعد طرد محترفه النيجيري دانييل جيبولا (49)، الأمر الذي أجبر الفريق القدساوي على التراجع ليستقبل هدف التعادل للجهراء بتسديدة جميلة من يوري ذهبت على يسار علي جراغ (65). وقد رفض «الأصفر» الاستسلام لظروف البطاقتين الحمراويين وخلق عدة فرصة خطيرة، وتمكن من الخروج فائزا بعدما سجل المدافع الأرجنتيني سيرجيو فيتور هدف الفوز من ركلة جزاء مستحقة احتسبها الحكم عبدالله جمالي (90).



إلى ذلك، تتواصل اليوم منافسات الجولة 11 بمباراتين، تجمع الأولى الفحيحيل برصيد 9 نقاط مع خيطان بـ6 نقاط على ستاد الصداقة والسلام، وذلك من أجل تحسين مركزيهما والابتعاد عن المراكز المتأخرة. وفي المباراة الثانية ستكون المواجهة شديدة على ملعب صباح السالم بين الكويت برصيد 23 نقطة، والذي يسعى للفوز والانفراد بالصدارة وحيدا مع كاظمة بـ13 نقطة.



في المباراة الأولى ستكون الكفة متكافئة بين الفحيحيل الثامن وخيطان التاسع، والمتأخرين في الترتيب. وفي المواجهة الثانية، مازال الكويت يتناوب الصدارة مع منافسيه العربي والقادسية وفوزه اليوم يمكنه منها بانتظار مباراة العربي مع الشباب غدا، و«الأبيض» بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول تخلص في الجولة الماضية من الجهراء الأخير بصعوبة وفاز عليه 3-2، وغالبا ما يتفوق الكويت على كاظمة طيلة منافساتهما السابقة لكن على لاعبي «العميد» تدارك أخطاء المباراة السابقة، أما كاظمة فقد ساءت حالته كثيرا في المباريات الماضية وآخرها خسارة في ملعبه من النصر بهدفين بسبب غياب بعض عناصره الأساسية، وقد تكون مباراة اليوم الفرصة الأخيرة لمدربه فرانشيسكو شالو.