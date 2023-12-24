كشف الناطق الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني مدير ادارة النقل الجوي عبدالله الراجحي عن وجود تأخير لبعض الرحلات من مطار الكويت الدولي وذلك لتواجد بعض الطيور قريبة من مدرج المطار ما تسبب في تأخير بعض الرحلات.



وقال الراجحي، في تصريح صحافي، إن هذا الإجراء هو لسلامة الركاب والطائرات من هذه الطيور عند الإقلاع او الهبوط وفق ما تنص عليه اجراءات السلامة الجوية العالمية حفاظا على المسافرين والطائرات من وقوع حوادث تصيب الطائرة ومحركاتها.



كما ذكر الراجحي انه جرى التعامل مع هذه الطيور وفق الإجراءات وتم فتح المدرج بعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات الاحترازية، متمنين لجميع المسافرين كل التوفيق وعودتهم سالمين.