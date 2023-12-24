

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد القطري لكرة القدم، عن قائمة «العنابي» لخوض معسكر تدريبي قبل مواجهة منتخبي كمبوديا والأردن يومي 31 ديسمبر الجاري، و5 يناير المقبل في الدوحة، وتأتي تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



وتضم قائمة المنتخب القطري، التي اختارها المدرب الإسباني المؤقت بارتلومي ماركيز لوبيز، 27 لاعبا وهم: سعد الشيب، صلاح زكريا، سعود الخاطر ومشعل برشم، لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع: المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس مينديز، همام الأمين، وفي خط الوسط: أحمد فتحي، وأسامة الطيري، وحسن الهيدوس، وجاسم جابر، وعبدالعزيز حاتم، وعلي أسد، ومحمد وعد، ومصطفى طارق، وأحمد الجانحي، وفي خط الهجوم: أحمد علاء، المعز علي، أكرم عفيف، خالد منير، محمد مونتاري، ويوسف عبدالرزاق.. والمقرر أن يتقلص العدد إلى 23 لاعبا قبل انطلاق البطولة القارية.



ويبدأ منتخب قطر مشواره في كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى بمواجهة منتخب لبنان يوم 12 يناير المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية بستاد لوسيل المونديالي، وتضم المجموعة منتخبي الصين وطاجيكستان.



هذا، وحافظ منتخب قطري على المركز الـ58 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لشهر ديسمبر الجاري، بينما حافظ على تصنيفه سادسا عربيا وآسيويا.



وجمع المنتخب القطري 1407.3 نقطة في المجمل العام، محافظا على موقعه، حيث كان قد احتل المركز نفسه في التصنيف السابق الصادر يوم 30 نوفمبر الماضي.



من ناحية أخرى، حلق السد بصدارة الدوري القطري، منفردا بعد فوزه الكاسح على أم صلال، بنتيجة 6-0، في ختام مباريات الجولة الثانية عشرة، ليترفع رصيده 31 نقطة، وتجمد رصيد أم صلال عند 15 نقطة ليظل في المركز السابع، فيما تلقى الدحيل خسارة قاسية أمام الأهلي بنتيجة 3-5، ليفشل في تصحيح مساره بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي ليتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.



وشهدت الجولة الـ12 تسجيل 29 هدفا خلال المباريات الست التي جرت، وسجلت هذه الجولة الفوز في 5 مناسبات مقابل وقوع التعادل في مناسبة واحدة الشمال والعربي، وبلغ معدل التسجيل 4.8 أهداف في المباراة الواحدة.



وعلى صعيد الهدافين، تصدر كل من المهاجم الجزائري للغرافة ياسين براهيمي، ولاعب السد أكرم عفيف، قائمة الهدافين برصيد 14 هدفا، ويليه المهاجم الجزائري للوكرة محمد بن يطو برصيد 9 أهداف، ثم المهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل أولونغا، واللاعب التونسي للأهلي نعيم السليطي، والمهاجم البرازيلي لنادي الريان روجر غيديش برصيد 8 أهداف لكل منهم.