دعت سفارات نحو 15 بلدا في كينشاسا امس إلى «ضبط النفس» بعد الانتخابات التي جرت في الكونغو الديموقراطية ووصفتها بـ «المزيفة» المعارضة التي تخطط لتنظيم تظاهرة، بينما بدأت تعلن النتائج الأولية.



وكتبت سفارات 12 دولة أوروبية وكندا في بيان مشترك «مع استمرار فرز الأصوات ندعو كل الأطراف (...) إلى مواصلة ضبط النفس».



وكانت السفارة الأميركية كتبت على موقع «إكس» مساء امس الاول انها «تحث كل القادة السياسيين على مواصلة ضبط النفس وتسوية الخلافات بطريقة سلمية».



ودعي نحو 44 مليون ناخب من أصل السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، لانتخاب رئيسهم ونوابهم وأعضاء مجالسهم البلدية الأربعاء.



وفي رسالة نشرت امس، ابلغ خمسة مرشحين معارضين من بينهم فايولو وموكويجي حاكم كينشاسا بنيتهم تنظيم مسيرة الأربعاء المقبل، وكتبوا «سنحتج على المخالفات التي رصدت خلال عمليات التصويت».



ووصفوا الاقتراع بأنه «انتخابات زائفة».



ومن بعثات المراقبة، قالت بعثة الاتحاد الأفريقي إن الانتخابات «جرت في جو هادئ نسبيا مع تحديات لوجستية كبيرة». وأشار مركز كارتر وهو منظمة غير حكومية أميركية، إلى «مخالفات خطيرة» في بعض المكاتب. من جهتها، ذكرت بعثة «عين المواطن» امس أن في 21% من المراكز التي راقبتها فرقها «رفض دخول بعض الناخبين من دون أساس قانوني».



وبالعكس، في 13% من المراكز التي تمت مراقبتها، سمح لأشخاص ليست لديهم بطاقات وغير مسجلين على اللوائح بالتصويت.



وتقول السلطات والمجلس الوطني الانتقالي من جانبهما إن التصويت لم يكن «فوضويا». وأكد المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا أنه «تم التغلب على التحدي المتمثل في إجراء الانتخابات في 20 ديسمبر، على الرغم من الصعوبات الكامنة في عملية معقدة يشارك فيها ملايين الناخبين وأكثر من مئة ألف مرشح». وأضاف على موقع «إكس» أنه «الآن ننتظر النتائج براحة بال».



وقال دينيس كاديما رئيس اللجنة الانتخابية، قبيل إعلان النتائج الأولية «إذا كان البعض يرون نصف الكوب فارغا، فإننا نرى ثلاثة أرباع الكوب ممتلئا».