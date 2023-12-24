أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس عن فقدان الاتصال بمجموعة تحتجز خمسة إسرائيليين في قطاع غزة.



وصرح الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان مقتضب بأنه «نتيجة القصف الإسرائيلي الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين».



ونشر أبو عبيدة أسماء ثلاثة من المحتجزين الخمسة المعلن عن فقدان الاتصال مع المجموعة التي تحتجزهم، مضيفا أن القسام ترجح أنه تم قتل المحتجزين في إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.



جاء إعلان القسام بعد أن نشرت فيديو جديدا لهؤلاء الأسرى حمل عنوان: «بعد قليل.. ماذا حدث؟».



وكانت كتائب القسام نشرت في وقت سابق على حسابها بتطبيق «تليغرام»، فيديو بدأ بعبارة «لا تتركونا نشيخ»، وكتبت بثلاث لغات هي: العبرية والعربية والإنجليزية، ليظهر 3 مسنين إسرائيليين، تحدث أحدهم معرفا عن نفسه بأنه حاييم بري يبلغ من العمر 79 عاما.



وقال: «أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن، وكلهم أصحاب أمراض مزمنة يعانون من ظروف قاسية جدا.. يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو. أفرج عنا بدون شرط».



وختم رسالته بالقول: «لا تتركونا نشيخ»، وبعدها كرر الرسالة ذاتها معه الأسيران الآخران اللذان ظهرا في الفيديو.