

القاهرة ـ ناهد إمام



أكد مصدر داخل وزارة البيئة أنه بنهاية شهر ديسمبر الحالي سيتم الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية في مشروع أول مجمع صناعي صيني حاصل على الرخصة الذهبية من الدولة بالعاشر من رمضان، على مساحة 200 ألف متر، بإجمالي استثمارات تبلغ 135 مليون دولار.



وأشار المصدر بحسب «اليوم السابع» إلى أنه من المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي والإنتاج الكمي لمشروع المجمع الصناعي الصيني بالعاشر من رمضان خلال شهر مارس 2024، حيث يتضمن المشروع مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في خلال فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر لإنتاج التلفزيونات والغسالات والتكييفات، على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و70% للسوق المحلية، أما المرحلة الثانية فستشمل إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية.



وأوضح المصدر أن المشروع يضم المجمع الصناعي الصيني بالعاشر من رمضان، 6 مصانع لإنتاج التلفزيونات والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، ومصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وينفذ مشروع المجمع الصناعي الصيني بالعاشر من رمضان شركة صينية من أكبر العلامات التجارية في العالم، ويهدف لتحويل مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.