

القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس ـ أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية، دون أي تغيير، وذلك وفق نظام الكتاب المفتوح «الأوبن بوك»، حيث يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاج اليها الطالب أثناء الامتحان، مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

في سياق متصل، تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023-2024، في المدارس بلجان مؤمنة وتعقد بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم، وستكون الأسئلة من المنهج الدراسي بأكمله من بداية العام الدراسي حتى انتهاء المنهج الدراسي وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية، وتتضمن أسئلة الامتحانات 85% اختيار من متعدد و15% المقالي، وتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا، ويجري وضع الامتحانات من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.