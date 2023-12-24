أعلنت الحكومة البوروندية امس مقتل عشرين شخصا على الأقل بينهم 19 مدنيا في غرب البلاد في هجوم تبنته مجموعة «ريد-تابارا» المتمردة التي كشفت من جهتها أنها قتلت عشرة من عناصر قوات الأمن.



ووقع الهجوم مساء امس الاول في بلدة فوجيزو التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن العاصمة الاقتصادية بوجمبورا والمتاخمة لجمهورية الكونغو الديموقراطية ،حيث القاعدة الخلفية لحركة «ريد-تابارا» أو «مقاومة من أجل دولة قانون في بوروندي»، وهذه المجموعة هي الحركة المسلحة الرئيسية التي تقاتل قوات نظام إيفاريست ندايشيميي.



وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن هذا «الهجوم الدنيء» استهدف المدنيين عن قصد، موديا بحياة 20 شخصا في المجموع، من بينهم «12 طفلا، خمسة منهم دون الخامسة من العمر، فضلا عن ثلاث نساء، اثنتان منهن حاملان، وخمسة رجال، من بينهم شرطي هب لنجدة المدنيين».



وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الهجوم ونقلوا إلى المستشفى، بحسب الحكومة التي نددت بـ «فعل إرهابي شنيع وهمجي».



وأفادت مجموعة «ريد-تابارا» على حسابها في «اكس» بأن «مقاتليها المتمركزين في بوروندي هاجموا المعبر الحدودي في فوجيزو» وبأن «تسعة عسكريين وشرطيا واحدا قتلوا».



وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشف مصدران، واحد عسكري والثاني أمني، أن الهجوم استهدف «موقعا عسكريا».



وصرح مسؤول رفيع المستوى في الجيش طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس» بأن «مدنيين علقوا في عمليات تبادل النيران ثم انسحب المهاجمون إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية»، مؤكدا سقوط 20 قتيلا.



وهذه هي ثاني عملية في أقل من أسبوعين تشنها هذه المجموعة المتمردة على الأراضي البوروندية التي لم تستهدفها منذ سبتمبر 2021 عندما طالت إحدى هجماتها مطار بوجمبورا.