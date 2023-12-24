قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن إيران شنت هجوما بطائرة درون على طائرة تجارية في بحر العرب قبالة ساحل الهند أمس السبت.

وأضاف البنتاغون أن الناقلة ام في تشيم بلوتو للنفط والكيماويات، التي تحمل علم ليبيريا، تعرضت لهجوم إيراني بطائرة درون نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش). وأسفر الهجوم عن اندلاع حريق تم إخماده.

وأوضح البنتاغون أن الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين .

وأشار البنتاغون إلى أنه لم تكن هناك سفن تابعة للبحرية الأميركية في الموقع وقت الهجوم. وقد أكملت الناقلة رحلتها إلى الهند. ويتردد أن هذا سابع هجوم إيراني يستهدف الشحن التجاري منذ عام .2021

وأفادت وسائل الاعلام الهندية وهيئة المراقبة البحرية البريطانية في وقت سابق بوقوع هجوم درون مشتبه به استهدف ناقلة ام في تشيم بلوتو. ووفقا لتقارير هندية وأمريكية، وقع الحادث على بعد 200 ميل بحري قبالة الساحل الهندي.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إن السفينة كانت تحمل نفطا خام، وكانت في طريقها من المملكة العربية السعودية إلى مدينة مانجالور بجنوب الهند.