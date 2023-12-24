تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة من الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزباكستان الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم متمنيا له كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت والتطلع إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الصديقين وراجيا له رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية جوابية له ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة وطيب المشاعر متمنيا له موفور الصحة والعافية.