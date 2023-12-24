أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن 20424 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20424 شهيدا و54036 إصابة»، وتضم الحصيلة 166 شخصا قتلوا في الـ 24 ساعة الأخيرة.



في الأثناء، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي «باهظة» بعد مقتل 14 جنديا منذ الجمعة.



وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «ندفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال».