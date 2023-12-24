زار وفد من القطاع النفطي جمهورية ڤيتنام لمتابعة أداء مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات (نغي سون) والاطلاع على آخر تطورات الأداء الفني والتشغيلي للمصفاة.

وقالت شركة البترول الكويتية العالمية في بيان لـ (كونا) اليوم الأحد إن الوفد ضم كلا من رئيس مجلس إدارة شركة كي بي سي هولدينجز (أوروبا) محمد جاسم والرئيس التنفيذي لـ (البترول العالمية) شافي العجمي وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

وأضاف البيان ان هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين (البترول العالمية) وشركة بتروڤيتنام الحكومية، مبينا أنها تمتلك في مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات (نغي سون) نسبة 35.1%.

وأوضح أن الوفد اطلع خلال زيارته على المصفاة ومجمع بتروكيماويات (نغي سون) بمقاطعة (تان هوا) ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة والمقر الرئيسي للشركة في (هانوي).

وذكر أن الوفد أشاد بما تم تحقيقه من إنجاز للصيانة الدورية الكبرى الأولى للمصفاة وتطور كفاءتها التشغيلية واستقرارها، مشيرا إلى أن المصفاة تعمل حاليا بكفاءة تشغيلية عالية بلغت نحو 117%.

وأفاد بأن أعضاء الوفد أكدوا خلال لقائهم بالمسؤولين الحكوميين المحليين بمقاطعة (تان هوا) على استمرار التعاون والدعم المشترك لمشروع مصفاة ڤيتنام والذي يسهم في ضمان أمن الطاقة في ڤيتنام من خلال استقرار تزويد السوق المحلية بنحو 40% من منتجات الوقود المتنوعة عالية الجودة.

وأشار إلى أن الوفد اجتمع أيضا مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة بتروڤيتنام الحكومية، حيث شدد أعضاء الوفد خلال الاجتماع على ضرورة التعاون المشترك وتقديم الدعم اللازم ومناقشة الحلول المقترحة ومستقبل الوضع المالي لمصفاة (نغي سون).