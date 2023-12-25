كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عن الانتهاء من كتابة مسلسل موسيقي بعنوان «سيدتي العويلة»، الذي من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي، على أن يتم البدء في تصويره فور انتهاء موسم رمضان المقبل، علما أن منة سبق ونفت صحة هذه الأخبار.



وأكد حبيب في تصريحات تلفزيونية أن المسلسل مقتبس عن المسرحية الشهيرة «سيدتي الجميلة»، وسيقوم بإخراجه هادي الباجوري، وأشار إلى أن التحضيرات الخاصة باختيار بقية النجوم شارفت على الانتهاء، على أن يتم تصويره عقب رمضان، لافتا إلى أن العمل يحتوي على 12 أغنية كتبها جميعا، ولن يتجاوزالمسلسل 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة.



ولم تتوقف أنباء تقديم منة شلبي أعمالا فنية موسيقية عند حدود الدراما، فسبق أن كشف السيناريست مدحت العدل عن تفاصيل أول مسرحية موسيقية استعراضية ستقدمها منة، مؤكدا أنها ستقدم 6 شخصيات داخل العمل، وعدة أغنيات واستعراضات بالتعاون مع صناع مسرحية «شارلي شابلن»، على أن يقام العرض الأول في «موسم الرياض».