

تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية تاسع وآخر طائراتها من نوع إيرباص A320neo والتي أطلق عليها «برقان»، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع إيرباص في مدينة تولوز بفرنسا يوم الخميس الماضي.



وعلى هامش وصول الطائرة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسر «الكويتية» تسلم آخر طائراتها من نوع إيرباص A320NEO، وبوصول هذه الطائرة، والتي تعد أحد أحدث طرازات ايرباص، يكتمل مجموع الطائرات من نوع A320NEO، وتتمتع الطائرة باحتوائها على أحدث التكنولوجيا والتقنيات وتضمن الراحة والرفاهية والأمان لعملائنا الكرام، كما أنها تتميز بانخفاض تكلفة الوقود، علاوة على ذلك سيساهم وصول الطائرة بشكل كبير على الاستمرار في تحقق الأهداف المنشودة التي يسعى إليها الطائر الأزرق ضمن خطته الاستراتيجية في التوسع بشبكة خطوطه حول العالم.



وأضاف قائلا: تواجد طائرة A320neo في أسطول «الكويتية» المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كذلك تحرص على توفير كافة سبل الراحة والأمان لعملائنا الأعزاء أثناء كل رحلة، وحيث ان وصول طائرة A320neo يعد استمرارا لمرحلة مهمة في تطوير الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة لعملائنا الأعزاء على متن رحلاتها، بالإضافة إلى خدمات النقل الجوي المختلفة مع الخطوط الجوية الكويتية.



وأشار الفقعان إلى أن الخطط التي وضعها مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية تسير نحو الاتجاه الصحيح والأمثل وكما خطط لها منذ توليه المهام في الشركة، مبينا في الوقت ذاته أن وصول الطائرات الجديدة يعد نقلة نوعية لأسطول الطائر الازرق لما تمتلكه هذه الطائرات من إمكانات حديثة تتناسب مع حاجة وطموح مسافرينا الكرام.



وذكر الفقعان أنه مع وصول آخر طائرة إيرباص A320NEO فإن أسطول الخطوط الجوية الكويتية سيتكون من 33 طائرة موزعة كالتالي:



ـ 3 طائرات إيرباص A330-200



ـ 7 طائرات إيرباص A320-200CEO



ـ 10 طائرات بوينغ B777-300ER



ـ 9 طائرات إيرباص A320NEO



ـ 4 طائرات إيرباص A330-800



وتابع الفقعان أنه وفقا لاتفاقية إعادة هيكلة أسطول طائرات «الكويتية» مع شركة إيرباص والتي تم توقيعها في فبراير 2022 فإن الشركة اتفقت على تسلم 6 طائرات من نوع إيرباص A321NEO بسعة 169 مقعدا و3 طائرات من نوع إيرباص A321NEO-LR بسعة 169 مقعدا خلال السنوات القادمة والتي تمتاز بمواصفات فنية عالية وتكنولوجيا حديثة.



وأوضح: تحتوي طائرات A321neo على مزايا إضافية تحقق للخطوط الجوية الكويتية أهدافها من حيث الربحية والاستدامة، كما ستحقق الشركة من خلال ذلك وفورات كبيرة في التكاليف التشغيلية بفضل القواسم المشتركة بين طائرات إيرباص وطرازاتها المتكاملة ومرونة السعة، وقد أثبتت طائرات A321neo وA330neo اليوم قدرتها على تحقيق وفورات بنسبة 30% في التكاليف التشغيلية عندما يجري تشغيلها سوية.



واختتم الفقعان تصريحه بالتأكيد على سعي «الكويتية» المتواصل والمستمر على تقديم كل ما هو جديد ومتطور يواكب قطاع الطيران الجوي التجاري ويخضع للمعايير العالمية وذلك تلبية لرغبات وطموح العملاء الكرام وتوفير أفضل الخدمات المختلفة لهم، متقدما بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من ساهم في تطوير الناقل الوطني للكويت ومشيدا أيضا بدور العاملين بالكويتية بمختلف قطاعاتهم لما يقدمونه من جهود مبذولة وملموسة في خدمة الوطن.