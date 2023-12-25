

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن توقيع مذكرة تفاهم تحت مظلة «upgrade» التعليمية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS، بهدف إطلاق مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال والشباب في مجال التكنولوجية والابتكار خلال عام 2024.



وخلال حفل التوقيع، الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة stc بحضور مسؤولين تنفيذيين من stc ومركز صباح الأحمد للموهبة والإابداع، أعربت stc عن تعزيز مساهمتها تجاه المجتمع وتفانيها في تمكين الجيل القادم من القادة في مجال العلوم والتكنولوجيا.



وأشارت stc إلى أن مذكرة التفاهم تتوافق مع الأهداف والركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية، كما تندرج هذه الحملة تحت مظلة «upgrade» التعليمية، والتي تم تصميمها لتعزيز بيئة التعليم والابتكار بين الشباب.

فمن خلال البرامج الرائدة لمبادرة «upgrade» التعليمية، تسهم stc في تزويد الشباب بالفرص المناسبة لتوفير مستقبل مشرق تعود فيه جهودها بالنفع على الاقتصاد الكويتي ككل، وذلك من خلال دفع الابتكار، وتحفيز النمو، والأهم من ذلك، تمكين قادة المستقبل في البلاد من توجيه الكويت نحو نجاح وازدهار لا مثيل لهما.



وكجزء من هذا التعاون، ستستضيف stc ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع سلسلة من الفعاليات في جناح stc في ونتر وندرلاند الكويت. حيث ستقدم هذه الفعاليات مزيجا من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستهدف فئة الأطفال وجيل الشباب.

وتشمل الفعاليات العديد من الأنشطة والتجارب العملية التي تهدف الى تعزيز بيئة الإبداع وحب العلوم والتكنولوجيا، بالاضافة الى رعاية مواهب الشباب الكويتي والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، وغيرها من الأهداف المستدامة.



بالإضافة إلى ذلك، تخطط stc ومركز صباح الأحمد للموهبة والابداع لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة طوال عام 2024، بما يشمل الدورات التدريبية والبرمجة والمسابقات التكنولوجية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية الأخرى.



وتعليقا على هذه الشراكة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، ونتطلع إلى تعاون مثمر يهدف إلى إلهام وتمكين جيل الشباب.

لقد تم تصميم المبادرات التي سيتم إطلاقها في إطار البرنامج بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة العصر الرقمي.

ونحن نعتقد أنه من خلال الاستثمار في هذه البرامج التعليمية والتنموية، فإننا لا نرعي المواهب فحسب، بل نسهم أيضا في نمو مجتمعنا وتقدمه. وتتوافق مذكرة التفاهم هذه مع رؤية stc المتمثلة في قيادة الابتكار والتميز في مجال التكنولوجيا، مع التأكيد على دورنا كمحفز للتغيير الإيجابي في المجتمع.



من جهته، قال ندا الديحاني مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع: يسعدنا أن نتشارك مع stc، التي تشاركنا رؤيتنا لتمكين الشباب. معا، نهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات العقول الشابة في الكويت، ورعاية مواهبهم وتوجيههم نحو مستقبل أكثر إشراقا وغنيا بالفرص والابتكار.

سيكون تحالفنا مع stc بمنزلة رحلة مشتركة نحو إشعال طموحات جيلنا الشاب. ونحن نهدف إلى تزويدهم بالموارد والفرص اللازمة للتفوق في مساعيهم.

ويمثل هذا التعاون خطوة محورية في إنشاء نظام بيئي داعم يحفز عقول شبابنا على الاستكشاف والإبداع والابتكار في مختلف القطاعات التكنولوجية، وبالتالي تقديم مساهمات كبيرة لوطننا الحبيب.