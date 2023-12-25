شكّل العام الحالي واحدا من أفضل الأعوام أداء للعملات المشفرة خاصة عملة «بيتكوين» بعد أن تمت إضافة أكثر من 530 مليار دولار للقيمة السوقية. وواصلت عملة «بيتكوين» ارتفاعاتها لتتجاوز 160% منذ بداية العام الحالي.



وتقترب المهلة المتوقعة للموافقة على إدراج أول صناديق تداول تتبع عملة «بيتكوين» التي تنتهي في العاشر من يناير المقبل وهو ما دعم ارتفاعات العملة خلال الأسابيع الماضية. وتعم سوق العملات المشفرة توقعات إيجابية لعام 2024، حيث تشق الثقة طريقها في نظام يعاني من الضمور بعد 18 شهرا من المآسي والإخفاقات، الشخصية منها والمؤسسية.



من جانبه، قال كبير المطورين في شركة RA squared علي عسكر، إن العام 2023 كان مميزا جدا للمتداولين في البيتكوين مع انخفاض الضغط في وسائل الإعلام على العملات المشفرة.



وأضاف عسكر، في مقابلة مع «العربية Business»، أن كمية وحجم التداولات كانت كبيرة، لاسيما مع اقتراب إدراج أول صناديق تداول تتبع عملة «بيتكوين».