عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنح بحبس ضابط في وزارة الداخلية لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة شاب قاصر وسبه وصفعه خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية بحجة مخالفة القانون ورمي بالونات. وكانت دفاع المجني عليه المحامية حوراء الحبيب قد طلبت تضمين تحريات المباحث التسجيل الصوتي الخاص بالدورية، حيث ثبت من خلال التفريغ قيام رجل الأمن بالتعدي على المجني عليه. وقالت محكمة الجنح في حيثيات حكمها إن المتهم رغم انتسابه للمؤسسة العسكرية التي جبل منتسبوها على تطبيق القانون إلا أنه نزع ذلك اللباس السوي وأصبح مطبقا لشريعة الغاب حيث يأكل القوي الضعيف وينال ذو عدد من كل مفرد، ضاربا بنصوص القانون عرض الحائط.