منصور السلطان



استطاع رجال دوريات إسناد الجهراء السيطرة على شخص متعاط اصطدم صباح امس بمدخل أحد البنوك في مدينة سعد العبدالله وعثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات تعاط. وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان بلاغا ورد صباح امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بأن سيارة يابانية الصنع اصطدمت بمدخل أحد البنوك في مدينة سعد العبدالله وان قائدها لاذ بالفرار على القدمين، وبانتقال رجال الأمن الى موقع البلاغ تبين ان السيارة في وضع التشغيل، وعلى الفور تم تمشيط المنطقة ليضبطه رجال الأمن وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على قطعتين من الحشيش وأكياس بها ما يقارب 50 حبة مخدرة وأدوات تعاط.



وعليه تمت إحالته الى مخفر مدينة سعد العبدالله لتسجيل قضية اتلاف مال الغير وتحرير مخالفات مرورية على ان يحال الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.