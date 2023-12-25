حنان عبدالمعبود



قام مراقب التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة حولي محمد الكندري بإغلاق 9 منشآت غذائية بسبب فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صادر من الهيئة، وهي مخالفة لا يجوز فيها الصلح ويتم تحويلها إلى النيابة العامة، وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، ويقوم المخالف باستخدامها واعدادها وتحضيرها، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة، وتحويلها إلى النيابة، كما تم اتلاف المواد الغذائية وتحرير محاضر ضبط مخالفة عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة بوجود حشرات وقاذورات على الأرض والحوائط، وبعدها تم الإغلاق.



جاء هذا خلال الجولة التي رافقت فيها «الأنباء» مفتشي الأغذية لمنطقة حولي، حيث تم خلال الجولة إغلاق 9 منشآت غذائية.



وعن اجمالي المخالفات للنصف الأول من شهر ديسمبر، قال الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: خلال النصف الأول من شهر ديسمبر تم تحرير أكثر من 60 محضر ضبط مخالفة منها مخالفات جسيمة يتم تحويلها للنيابة العامة ومنها مخالفات يجوز فيها الصلح، حيث يتم دفع غرامة للصلح بالهيئة، بينما بلغ عدد الإغلاقات لهذه الفترة كاملة حوالي 15 إغلاقا.



وأشار الكندري إلى ان حال التصالح للمنشآت التي يتم إغلاقها، فإنه يصدر قرار بفتحها مؤقتا دون ممارسة العمل وانما فقط لإزالة أسباب المخالفة، حيث يجري زيارتها مرة أخرى للتأكد من زوال أسباب المخالفة وبالتالي فتحها مرة أخرى، لافتا إلى أن هذه المخالفات لا يجوز فيها الانذار وانما تحرير محضر ضبط مباشر.



كما بين أن المخالفات تضمنت أيضا تداول الأغذية لعمال دون الحصول على شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة، حيث يتم تحرير محضر ضبط للعامل، وكذلك صاحب العمل لقيامه بتشغيل العامل دون شهادة صحية، ويتم في هذه المخالفة الصلح، حيث يتم دفع غرامة خلال فترة 60 يوما.



وقال الكندري انه تم ضبط منشأة للتجهيزات الغذائية تابعة لأحد المطاعم يقوم صاحبها بتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يتم إعدادها وتحضيرها، وفيها يستخدم ليمون ظهر عليه التلف والعفن في اعداد الأطعمة.



وأضاف: فإن المنشأة كذلك غير حاصلة على ترخيص صحي صادر من الهيئة العامة للغذاء، أي تم فتح المنشأة دون الحصول على ترخيص وهي مخالفة لا يجوز فيها الصلح ويتم تحويلها إلى النيابة العامة، هذا بالإضافة إلى مخالفة تداول أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي يتم تحويلها أيضا إلى النيابة العامة، وكذلك من الملاحظ أن المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات الصحية العامة للمنشآت الغذائية، وكذلك المنشأة غير ملتزمة بقواعد واشتراطات النظافة العامة، حيث توجد الكثير من الحشرات (صراصير حية منتشرة بشكل كبير خاصة في أماكن اعداد الأطعمة من مطبخ وغيره)، وأوضح: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة والغلق فورا.



وشدد الكندري على أن من أهم المخالفات التي تجعل من الضرورة إغلاق المنشأة هي ما يتعلق بتهديد صحة الانسان، مثل تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي يظهر بها العفن والتلف بشكل واضح، وهو ما رأيناه بالزهرة والليمون والكثير من الخضراوات الموجودة بالبراد، وكذلك الأغذية المغشوشة وهي تختص بكل ما يتم حفظه أو تداوله دون وجود بطاقة بيانات غذائية، ومنها لحم ودجاج تم طهيه وإعادة تجميده وتعبئته بأساطل غير مخصصة، وهو ما يعتبر ضمن مخالفات الأغذية المغشوشة وغرامتها تصل إلى ألف دينار.