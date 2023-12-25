مبارك التنيب



أحال رجال مباحث حولي ملف قضية نصب واحتيال بمبلغ 12 ألف دينار، إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق في القضية وإحالة المتهم إلى المحكمة بتهم النصب والاحتيال والتوقيع على شيك لصالح شركة، وهو غير مخول بذلك.



وقال مصدر أمني إن وافدا تقدم إلى مخفر ميدان حولي، وأبلغ عن تعرضه للنصب من قبل وافد من نفس جنسيته، حيث تم إيهامه بالاستثمار وشراء بضائع من الصين، وقام بتسليم المبلغ إلى المتهم عبر تحويلات بنكية، وتبين من تحقيقات مباحث ميدان حولي ان المتهم قام بالتوقيع على شيك باسم شركة تجارة عامة ومقاولات وهو غير مخول بذلك، كما أنه لم يقم بشراء أي بضائع صينية. هذا، وأرفق في ملف القضية ما يثبت قيام المدعي بتحويل المبالغ المالية للمتهم وكذلك الشيك الصادر عنه صالح المجني عليه.