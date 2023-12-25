شريف حمدي



أغلقت بورصة الكويت على تراجعات جماعية في المؤشرات ليغلق المؤشر العام على انخفاض 0.36% إلى 6806.33 نقاط مدفوعا بضغط مباشر من أسهم السوق الرئيسي الذي تراجع مؤشره 1.1% خلال جلسة أمس ليبلغ 5521.07 نقطة، إثر عمليات بيع وتصريف على العديد من الأسهم التي سجلت مستويات سعرية مغرية لعملية جني أرباح سريعة قبل الإغلاقات السنوية.



ولم يكن السوق الأول بعيدا عن عمليات جني الأرباح، إذ شهدت العديد من الأسهم على رأسها مجموعة منتقاة من الأسهم المصرفية عمليات تصريف سريعة، إلا أن مؤشر السوق الأول ظل متماسكا وإن شهد تراجعا طفيفا بنحو 0.16% ليصل إلى 7479.12 نقطة.



وتراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنحو 144.8 مليون دينار في جلسة تداولات أمس لتبلغ نحو 40.228 مليون دينار، قياسا إلى 40.373 قيمة سوقية مسجلة بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي.



وسجلت السيولة المتداولة خلال الجلسة نحو 44.39 مليون دينار، استحوذ السوق الأول على 31.56 مليون دينار منها، بينما استحوذ السوق الرئيسي على 12.8 مليون دينار.



ووجهت السيولة للتداول على 117 سهما، من بينها 31 سهما بالسوق الأول، و86 سهما بالسوق الرئيسي، وارتفع خلال جلسة التداولات نحو 43 سهما من بينها 13 سهما بالسوق الأول، و30 سهما بالسوق الرئيسي، وانخفض خلال الجلسة 56 سهما من بينها 11 سهما بالسوق الأول، و45 سهما بالسوق الرئيسي، واستقرت أسعار 18 سهما دون تغير من بينها 7 أسهم بالسوق الأول، و11 سهما بالسوق الرئيسي.