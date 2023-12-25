

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق برنامج مسار للتطوير الوظيفي، وهو برنامج تطوير شامل مصمم خصوصا للموظفين الكويتيين حديثي التوظيف، ويهدف البرنامج من خلال رحلة تعليمية مكثفة على مدى ستة أشهر إلى تنمية وتعزيز المهارات الشخصية والمهنية، وتعزيز تطور الموظفين الذين يلعبون دورا حيويا في إستراتيجية نمو البنك على المدى الطويل.



وعلاوة على ذلك، يستهدف البرنامج الأفراد الذين أظهروا إمكانات واعدة على الصعيدين الشخصي والمهني، وتم تطوير برنامج مسار إستراتيجيا لمساعدة المشاركين على استكشاف واستغلال إمكاناتهم كمواهب مستقبلية داخل البنك الأهلي الكويتي من خلال منهج دراسي تم اختياره بعناية، ويسعى إلى إلهام وتمكين المشاركين لإطلاق العنان لإمكاناتهم، مما يتيح لهم التطور في مسارهم المهني داخل البنك.



وفي تعليقها على إطلاق البرنامج، أعربت أفراح الأربش، مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها قائلة: «نحن متحمسون لتقديم مسار كمنصة لتنمية وتطوير الجيل القادم من العاملين في البنوك، مما يؤكد التزامنا بالاستثمار في تعزيز إمكانيات العمالة الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مسارهم المهني في البنك».



وأكدت أن برنامج مسار للتطوير الوظيفي يعد جزءا أساسيا من مبادرات البنك الأهلي الكويتي لتعزيز التفاعل والاحتفاظ بالأفراد ذوي الإمكانات العالية، كما يهدف إلى دمج هؤلاء الأفراد بسلاسة في هيكل البنك من خلال فرص التواصل والتجارب التطويرية المصممة خصوصا لهم.



وبالتعاون مع مؤسسة إدراك للاستشارات والتدريب، التي تقدم مرافق تعليم وتطوير حديثة ومتخصصة في التدريب، يستعد برنامج مسار لاستيعاب مجموعة من 15 موظفا يحملون درجة البكالوريوس ويمتلكون من 2 إلى 5 سنوات من الخبرة المهنية. وتم تصميم البرنامج بعناية لتجهيز المشاركين للمرحلة التالية في مسارهم المهني، مما يتماشى مع احتياجات البنك الأهلي الكويتي الفريدة.



ومن خلال برنامج مسار، سيشارك الموظفون في مجموعة شاملة من الأنشطة، بما في ذلك التمارين الإبداعية والتفاعلية، والمحاضرات التحفيزية، والتحديات الجماعية، وسيستفيدون أيضا من تجارب عملية، مثل الحالات العملية الحقيقية والتعلم خارج الفصل الدراسي، مما يمنحهم الأدوات لتطبيق معرفتهم الجديدة بشكل فعال في مكان العمل.



واختتمت الأربش: «صممنا مسار بعناية لتوفير تجربة تعلم ديناميكية وشاملة، من خلال توفير مهارات للأعمال، وتعليم تفاعلي، وتجارب عملية، نهدف من خلالها إلى تنمية جيل من المحترفين متميزي الأداء الذين سيقدمون إسهامات قيمة في نمو ونجاح البنك الأهلي الكويتي والصناعة المصرفية بشكل عام».



ويأتي ذلك في وقت يعد برنامج مسار دليلا على التزام البنك الأهلي الكويتي بتعزيز نمو وتطوير موارده البشرية، مما يظهر التفاني الذي يوليه في الاستثمار بالجيل القادم من المحترفين في قطاع البنوك في الكويت.



منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربعة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.



ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.